Reprodução/ PlayPlus A Fazenda 15: peões brigam com Rachel após punição por recusa de trato

Nesta quinta-feira (19), Rachel Sheherazade causou em "A Fazenda 15". Após protagonizar uma discussão com Jenny, por se negar a fazer uma tarefa delegada pela peoa, a jornalista tomou uma punição. Os peões ficarão 48 horas sem gás e se revoltaram com a loira.



Tudo começou quando a influenciadora colocou Sheherazade no cuidado das ovelhas. A jornalista, no entanto, disse que os peões podem negar as tarefas, desde que o fazendeiro da semana faça a atividade. "Tenho 50 anos, sou a segunda pessoa mais velha dessa casa. Tem muito mais gente que não fez nada, para rodar aqui. Se a gente não estivesse em uma situação que tem mais gente, a gente fazia", argumentou.



As duas bateram-boca, mas nada foi resolvido. Momentos depois, em conversa com Nadja, Jenny falou: "Não vou arregar para ela. É isso que ela quer trocar a função e ficar a semana inteira sem fazer nada".



Com nenhumas das duas não cederam, as ovelhas ficaram sem trato e os peões tomaram a punição. Depois do anúncio do castigo, os participantes se revoltaram com Rachel e geraram mais uma briga na sede.



"Quer ficar dondoca, vai para casa", gritou Nadja. Lucas rebateu: "Tem que ter respeito pelas pessoas, respeitar uma mulher de 50 anos". "Está errada, a gente não tem culpa dessa palhaçada", desabafou a ex-Power Couple.







Márcia Fú foi outra que se revoltou com Sheherazade: "Egoísta, ela não pensou em ninguém, pagou mal com mal, muito feito para uma pessoa do seu nível, horrível [...] Vaca!". Yuri também opinou: "Conheço gente muita mais velha, cheia de problema de saúde, que pega ônibus para trabalhar e ela não consegue ficar minutos cuidando de ovelha? Não f*de. Mimada do caralho!”



Enquanto os participantes a xingavam, Rachel se dirigiu à casa da árvore e falou que Jenny, como fazendeira, deveria ter assumido o trato. A jornalista ainda afirmou que continuará com a recusa: "Serão 7 punições".



Após a briga generalizada, Rachel resolveu fazer o trato das ovelhas. Ela pediu ajuda de Lucas e explicou que fará hoje e amanhã Jenny terá que delegar pra outra pessoa. "Não tenho condição física de fazer. Vou fazer isso pelo animal. Ela vai ter 24 horas para delegar para outra pessoas", disse ela.



Mas, Jenny quis fazer o trato com a jornalista, que não quis a companhia. Lucas defendeu Rachel e mãe de Bia Miranda se revoltou: "Você não manda em nada". Todos começaram a discutir e o PlayPlus cortou o sinal.



Jenny quer fazer as Ovelhas junto com a Rachel. Rachel não quer ela junto. Tiraram do ar. #AFazenda



pic.twitter.com/RxYy2LxqDG — Dantas (@Dantinhas) October 19, 2023