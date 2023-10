Reprodução/Record - 22.09.2023 Bia Miranda participou de 'A Fazenda 14'; Jenny, mãe da influenciadora, integra atual edição do reality





Jenny Miranda voltou a falar da filha em "A Fazenda 15". Durante conversa na noite deste sábado (14), a peoa se irritou por Cezar Black mencionar Bia Miranda e avaliou a "rebeldia" da influenciadora. A vice-campeã da 14ª temporada debochou da declaração da mãe.





Miranda descobriu que Black citou os conflitos dela com a filha e condenou a possibilidade do enfermeiro usar questões familiares como argumento no jogo. "Se ele jogar baixo assim, está f*dido. Se ele botar minha filha no meio, está fu*dido [...] Covarde. Por que não fala de mim no jogo?", afirmou.

A peoa ainda opinou que Bia gosta dela, mas está em uma fase de "rebeldia" no momento. "Não existe minha filha não gostar de mim. Minha filha me ama e tenho certeza disso. Ela só está na rebeldia [...] E se eu sair lá fora e minha filha vir para mim?", sugeriu.

Bia Miranda reagiu à fala da mãe com deboche, ao deixar um comentário em uma postagem sobre o assunto na página "Alfinetei Teen". "Eu no futuro: 60 anos na rebeldia [risos]", ironizou.









Bia X Jenny



Bia Miranda entrou em "A Fazenda 14" já brigada com Jenny e manteve o rompimento com a mãe desde então. Na atual edição do reality rural, a influenciadora retomou a polêmica e avaliou como a filha falava "mentiras" ao comentar a relação, mas ressaltou que é a favor de uma reconciliação.

Após a declaração, Bia expôs provas da briga com a mãe, como um vídeo em que Jenny a ameaça com uma faca . Fábio Gontijo, marido da atual participante do reality, saiu em defesa da companheira e rebateu as acusações , expressando que a ex-peoa está "cheia de rancor no coração".

Por outro lado, Bia Miranda recebeu o apoio de Gretchen . A cantora também aproveitou a estreia da nova temporada de "A Fazenda" para ressaltar que não quer ser associada a Jenny , que já repercutiu por ser reconhecida como filha ou "ex-filha" da cantora.

