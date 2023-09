Reprodução/Record - 22.09.2023 Bia Miranda participou de 'A Fazenda 14'; Jenny, mãe da influenciadora, integra atual edição do reality





Não demorou uma semana para Bia Miranda rebater as falas da mãe, J enny Miranda, em "A Fazenda 15" . Na noite deste domingo (24), Bia, vice-campeã de "A Fazenda 14", expôs que Jenny a ameaçou com uma faca.

Leia também Rachel Sheherazade expõe esquema de Bolsonaro com o SBT; veja vídeo





Em um dos vídeos registrados por Bia Miranda, Jenny aparece com uma faca na mão e sugere a expulsão da jovem de casa. "Uma das mil ameaças que eu sofri com apenas 16 anos de madrugada para sair de casa, só eu sei o que senti! E no final do vídeo ainda colocou a faca em mim", publicou Bia Miranda.

Em um dos vídeos divulgados, Jenny ameaça Bia com uma faca. https://t.co/vzhhqPP4He — Central Reality (@centralreality) September 25, 2023





E no final do vídeo ainda colocou a fac4 em mim. — Bia Miranda 🌶 (@biamiranda) September 25, 2023





Já em outros vídeos, Bia mostra uma conversa com Jenny Miranda onde a atual peoa reclama de receber R$ 100 de Bia como "ajuda". Jenny também teria reclamado da publicação de Bia Miranda ter mais curtidas que a dela, pedindo para a neta de Gretchen apagar a publicação.

Aqui ela mandando eu tirar o nome dela da Biografia do Instagram. Logo em seguida, a mesma também pede para que tire o de minha avó, Gretchen, mas me recuso. pic.twitter.com/QX1gGT9dDN — Bia Miranda 🌶 (@biamiranda) September 24, 2023





E por falar em Gretchen, que afirmou neste domingo (24) não ser mãe de Jenny, Bia Miranda também apontou que Jenny a obrigou a "desassociar" o nome da avó nas redes sociais. "Aqui ela mandando eu tirar o nome dela da Biografia do Instagram. Logo em seguida, a mesma também pede para que tire o de minha avó, Gretchen, mas me recuso", escreveu Bia.

Neste domingo, no confinamento de "A Fazenda 15", Jenny Miranda afirmou que emancipou Bia Miranda após a filha ter decidido "morar com bandido". "Ela falou aqui dentro que eu queria largar de mão dela, mas isso é mentira. Eu emancipei obrigada. Eu entrei em depressão", ponderou Jenny.

jenny contando que emancipou a bia, porque ela quis ir morar com bandido. #AFazenda15 pic.twitter.com/91SCPDzuW2 — adrielle 🌸 (@adrielletuitta) September 24, 2023





Gretchen se manifestou

Após o desabafo de Bia Miranda, Gretchen apoiou a neta e afirmou que a máscara de Jenny caiu.

"Conta toda a verdade. Inclusive que nem documento você tinha. E que ela se negou a dar sua certidão. E se não fosse seu pai você nem teria podido fazer o programa. Chega a máscara dela caiu", escreveu Gretchen no Twitter (X).

@biamiranda conta toda a verdade. Inclusive que nem documento vc tinha. E q ela se negou a dar sua certidão. E se não fosse seu pai vc nem teria podido fazer o programa. Chega a máscara dela caiu. — Gretchen 🍑 (@GretchenCantora) September 25, 2023