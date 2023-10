Reprodução/Instagram - 15.10.2023 Rico Melquiades desabafou sobre separação





Após polêmicas que marcaram o fim do noivado de Rico Melquiades e Matheus Freire , o influenciador afirmou que vai se afastar das redes sociais para se "cuidar". O campeão de "A Fazenda 13" voltou a aparecer abalado no Instagram para comunicar a decisão, em uma publicação que refletiu sobre "dependência emocional".





"Sei que muitos dizem que a dependência emocional é safadeza e às vezes cometemos erros que magoam aqueles que nos querem bem [...] Não tratem a dependência emocional como algo normal, passo por isso e sei o quanto doí e machuca", afirmou. Rico realizou uma rinoplastia recentemente e explicou que teve que retornar ao hospital porque "chorou tanto que os pontos no nariz estouraram".

"Vou ficar bem, estou com amigos que estão cuidando de mim. Mas preciso me afastar um pouco das redes sociais, pois é necessário para minha saúde. Em breve, estarei de volta. Queria ser mais forte, mas, infelizmente, ainda não sou", complementou na postagem, que reuniu comentários de apoio de Brenda Paixão, Gabi Martins e mais famosos.





Nos stories, Melquiades ainda compartilhou um comentário de um internauta que o ex-namorado dele o escolheu por "ser famoso e ter dinheiro". "Esses tipos de coisas acabam comigo. Vocês pensam que não, mais isso me machuca, dói, me deixa depressivo. Por favor, parem de ser mau", lamentou.

"Já estou no meu limite, estou sem sentir o lado esquerdo do meu rosto. Meu nariz está inflamado, por conta da batida do carro ontem. Não estou emocionalmente feliz. Me deixem um pouco, por favor", complementou.

Procure ajuda especializada como o CVV e CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade caso você esteja extremamente sobrecarregado, ansioso, depressivo ou pensando em se machucar. O CVV ( www.cvv.org.br) funciona 24 horas pelo telefone 188. Há também atendimento por e-mail, chat e pessoalmente.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: