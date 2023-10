Reprodução/Record - 14.10.2023 Jenny Miranda acusou Cezar Black de agressão em 'A Fazenda 15'





"A Fazenda 15" exibiu os destaques da última festa no programa ao vivo deste sábado (14) e abordou a acusação de agressão de Jenny Miranda contra Cezar Black. A Record não tomou atitudes contra o enfermeiro após a queixa e espectadores ironizaram a postura da peoa nas redes sociais.





Internautas questionaram se Jenny teria sido verdadeira com a acusação, apontando que a influenciadora poderia ter aumentado a situação para "fazer VT" e tentar promover a expulsão de Cezar. A mãe de Bia Miranda acusou o ex-BBB de machucar o braço dela, quando o peão a afastou de Kally Fonseca em uma briga por absorvente .

🚨VEJA: O momento que Jenny diz que foi agredida pelo Black #AFazenda



pic.twitter.com/YkYMvAT4yK — Dantas (@Dantinhas) October 14, 2023





"O Black não faz um jogo bom em 'A Fazenda', mas a Jenny querer a expulsão do Black é querer forçar uma narrativa falsa. Esse é o desespero por um VT. Lamentável", opinou um internauta no X, antigo Twitter. Mais espectadores compartilharam a reação com comentários irônicos, avaliando que não houve agressão no momento apontado por Miranda.



Confira abaixo as reações do público:

A Jenny quando o Black foi separar a briga #AFazenda #FestaAFazenda pic.twitter.com/uUide3mbLW — Central Reality (@centralreality) October 15, 2023









A edição queimando a Jenny e mostrando que ela quis cavar a expulsão do Black KKKKK #AFazenda #FestaAFazenda pic.twitter.com/Owo3urk7LI — Dantas (@Dantinhas) October 15, 2023





