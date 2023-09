Reprodução/ PlayPlus Marido rebate acusações de Bia Miranda contra Jenny: 'Falsa'

Após Bia Miranda expor áudios, prints e vídeos para provar que tinha uma relação conturbada com a mãe, Jenny Miranda , que está em "A Fazenda 15", Fábio Contijo, marido da peoa, a desmentiu. O médico contou que as acusações foram tiradas de contexto e que Bia estaria tentando manipular o público contra a mãe.



"Já tem um bom tempo que a Jenny está disposta a fazer as pazes com a filha. Ela tem procuradoa filha, só que ela está bloqueada [...] E elas não se acertaram até a entrada da Jennyfer. Aí começou a palhaçada, que na primeira oportunidade que a Jennyfer foi criticada pelo público, a filha dela vai em posta um 'que vergonha'", iniciou Gontijo.

Em seguida, ele afirmou que Bia "está cheia de rancor no coração" e quer ver a mãe "se ferrar". Ele, então, desmente as acusações.



"Você [Bia Miranda] é tão falsa que você diz que esse post, que ela pediu para você apagar, é porque você tinha mais curtidas que ela. Olha, você sabe muito bem que esse post que a sua mãe pediu para você apagar, você estava de loungerie na cama dela. Isso é questão de respeito, tanto da sua imagem com o público, quanto com ela. Não tente inverter a história, não vem contar mentira", disse ele.



Ele, então, criticou o fato de Bia postar pedaços das conversas com a mãe, se contexto: 'Você sabe que parte dessas conversas teve contexto e você faz questão de continuar com esse papel de vítima".



Gontijo ainda rebateu as acusações de maus-tratis, alegando que Bia era tratada como uma "princesa" por Jenny. "Uma filha rancorosa e ingrata com a mãe é o maior pecado que pode existir", acusou ele.



O médico, então, explicou o vídeo postado por Bia, em que Jenny estaria a atacando com uma faca na mãe. "Se isso realmente aconteceu, por que você não foi em uma delegacia no dia? Depois do programa?. A filha dela andava com bandidos em determinado momento. Então, obviamente a mãe estava com medo do comportamento dela. Isso está bem claro no vídeo, que a Jenny está tentando se defender se trancando no quarto”, contou ele.



Por fim, Gontijo falou do apoio de Gretchen a Bia Miranda. A cantora falou que as acusações da neta eram verdade e que Jenny se negou a dar a certidão de nascimento para ela participar de "A Fazenda 14". "Isso é uma mentira tão grande porque eu estava do lado da Jennyfer quando foi solicitada a certidão nascimento. Ela tava comigo em Minas e ela não anda com a certidão de nascimento da filha. Quem tem que andar com a certidão de nascimento e documento é a própria pessoa", argumentou ele. Vale lembrar que Jenny é filha de consideração de Gretchen, assim Bia é considerada neta da cantora.