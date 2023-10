Reprodução/Record TV A Fazenda: 'Fica assediando os outros', dispara Yuri sobre Kally

É noite de sábado (14), e Yuri, Tonzão, Lilly, Sander, Jenny e Simioni estão deitados no quarto da sede de A Fazenda 15, quando começam a falar sobre Kally.

Jenny Miranda relembrou uma discussão que teve com a vocalista da banda Cavaleiros do Forró sobre as camas. "A Kally veio hoje: 'Escuta aqui, eu quero voltar pra minha cama'. Eu falei: 'Filha, eu não sou dona dessa cama, não".

O Fazendeiro Yuri, então, responde: "Pô, a Kally dormiu na cama o programa inteiro, tá sem nenhum animal lá embaixo, tá ficando doidona aí, dando trabalho pra caralh*, joga os bagulhos no lixo errado, fica assediando os outros !".

Tonzão, por sua vez, pontua: "O que é dela tá guardado".

Mais cedo, Yuri já havia conversado com os Crias sobre a sua intenção de voto. Veja aqui.

