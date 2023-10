Reprodução/Record TV A Fazenda 15: fazendeiro Yuri debate indicação de peoa na roça

Na tarde de sábado (14), o fazendeiro Yuri chamou WL, Tonzão e Lily para aproveitarem momentos privilegiados no Rancho do Fazendeiro em ‘A Fazenda 15’. Na ocasião, também debateram sobre o jogo e a votação.



Nadja Pessoa foi a primeira escolhida dos peões no jogo do Tiro Ao Alvo. Usando a foto da peoa, o quarteto jogou dardos em sua imagem e falou sobre ela.

Além disso, Yuri também deu a entender que indicaria Nadja, mas os Crias discordam. Na conversa, Lily afirmou que seria um voto jogado fora.

WL afirma que Pessoa não agrega na convivência. "Ela pra mim da casa é a pessoa que menos agrega com tudo. Como é que uma pessoa vem pra cá e diz 'não vou ficar igual palhaço', não é questão de ser palhaço, é questão de ter uma boa convivência com todo mundo", diz ele enquanto os amigos tacam dardos na peoa.

Yuri quer colocar Nadja na roça, mas os Crias discordam #AFazenda pic.twitter.com/YvojYTqgRF — Central Reality (@centralreality) October 14, 2023

O segundo alvo dos Cria é Black. WL e Yuri arremessam dardos na foto do peão. O grupo pensa em tentar colocar dois participantes vindos do Paiol na Roça. Os peões vindos do Paiol foram Nadja, Cezar, Shay e Alicia.

Os Crias são WL Guimarães, Lily Nobre, Sander Mecca, Yuri Meirelles, Simioni e Tonzão Chagas.

