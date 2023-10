Reprodução/ PlayPlus Cezar Black e Kally conversam sobre agressividade de Jenny em briga

A "briga do absorvente', que aconteceu na festa da última sexta-feira (13), ainda está dando o que falar em "A Fazenda 15" neste sábado (14). Cezar Black acusou Jenny de se exaltar, de propósito, para Kally ser expulsa.



Tudo começou quando Jenny se revoltou com uma peoa que jogou um absorvente na privada. A mãe de Bia Miranda teve que pegar o objeto com as mãos. Rachel Sherazade, então, afirmou que Kally foi a última pessoa a sair do banheiro e Jenny, logo, culpou a cantora. A artista, no entanto, negou e as duas se exaltaram. A filha de Gretchen até chegou a reclamar para a produção que Black, supostamente, teria a machucado ao tentar separar as colegas de confinamento.



Nesta manhã, o enfermeiro, então, disse a Kally: "Ela veio pra cima de tu com uma agressividade da p*rra, a gente foi 'calma'. Ela veio numa agressividade".

"Era pra eu sair do sério e bater nela. Aproveitar que eu estava bêbada", acusou a cantora. Em seguida, Black sugeriu: "Sim, o objetivo é esse".



Agressão é proibido em "A Fazenda 15" e o peão que colocar a integridade física de qualquer pessoa do reality deve ser expulso.



