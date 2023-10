Reprodução/Record - 14.10.2023 Jenny Miranda acusou Cezar Black de agressão em 'A Fazenda 15'; entenda





Após Jenny Miranda acusar Cezar Black de agressão, em "A Fazenda 15", durante a festa na madrugada deste sábado (14), Aline Bina, irmã do peão e ex-BBB, se revoltou com a postura da peoa.

Black estava tentando afastar uma briga entre Jenny e Kally Fonseca quando a câmera do PlayPlus foi cortada. No retorno do sinal, Jenny estava acusando o peão de agressão, por sentir que o braço estava machucado. "Mostrei o braço vermelho para eles [produção]. Acho que eles vão revisar o VT para ver o que aconteceu. Olha aqui o meu braço vermelho. Ele me puxou! Ele não pode encostar numa mulher ou num homem. Que deixasse ela me agredir, fazer o que fosse. Ele não tinha que puxar ou tentar impedir. De boas intenções o inferno está cheio", reclamou Jenny.





Em contato com a coluna, Aline Bina, irmã de Cezar Black, classificou Jenny como palhaça. "Aquela palhaça que não faz nada no programa tentando se aparecer. Para procurar ibope, inventou essa história", sugere a irmã de Black.

Aline ainda relembra a briga familiar de Jenny. "Só mostra que ela não tem o mínimo de caráter. Não à toa, a filha dela [Bia Miranda] e Gretchen só metem o pau nela. Está aí o motivo", completa.

Procurada pela coluna, a Record não respondeu sobre uma possível expulsão de Cezar Black até o momento da publicação. O espaço segue aberto.

Como a briga começou

Tudo começou quando Miranda e Lily Nobre tiraram satisfação com Kally Fonseca após um absorvente no vaso sanitário do banheiro chamar a atenção das moradoras. Rachel Sheherazade disse que a cantora foi a última a entrar no reservado e as peoas acusaram que ela poderia ter deixado o item de higiene cair na privada, já que ela estava alcoolizada.

Jenny se irritou por Kally continuar negando que jogou o absorvente no vaso sanitário e reclamou que precisou tirar o item do local e jogá-lo no lixo. As reclamações evoluíram para um barraco, em que a mãe de Bia Miranda provocava Fonseca para "bater" nela.

Enquanto as peoas se aproximaram, Alicia X segurou a cantora e Cezar apareceu para conter a influenciadora. Apesar do PlayPlus ter cortado as câmeras no momento da confusão, espectadores captaram diferentes ângulos do momento que gerou a acusação.

Momentos após a confusão, a peoa acusou o enfermeiro de machucar o braço dela, relatando entre colegas que "parece que ralou [a região do corpo] no asfalto". Lily a aconselhou a alertar a produção e Miranda foi até o closet prestar queixa sobre a situação.

A influenciadora falou da ação com Cezar, que trocou a acusação e disse que a peoa puxou o braço dele e o empurrou durante a briga. Diante de nenhuma ação imediata da Record, Jenny continuou falando do assunto na noite e cogitou a possibilidade de expulsão.

"Ele vai ser expulso, porque me machucou. Se a produção falar que foi ele, ele vai tomar as consequências [...] Meus seguidores, meus fãs, o pessoal que ama a gente vai pede a expulsão dele", avaliou Miranda. Enquanto isso, o peão chamava a influenciadora de "mal-intencionada" e repetia que teve o braço puxado.