Reprodução/Record TV A Fazenda 15: casado, Radamés desaprova comportamento de Kally: 'Me complica'

Parece que o comportamento de Kally Fonseca em A Fazenda 15 não está agradando os outros peões. Além de fazer xixi na grama, uma outros atitude dela com Radamés deu o que falar.

O jogador de futebol e Laranjinha disseram que a cantora estaria agindo de maneira inapropriada com Radamés. O atleta é casado com consultora financeira Caroline Furlan, com quem tem três filhos.





Darlan conversou com Lily Nobre sobre uma cena que presenciou. "E o Radamés fugindo dela [Kally]? Ela virando a bunda assim, para rebolar na frente dele, e ele de lado, assim", disse.

Depois, o próprio Radamés entrou no quarto e tocou no assunto. "Aquele 'passinho' de lado!", comentou Darlan. "Você gostou, né? Só desviando da...", completou o atleta.

Laranjinha então questionou Simioni. "Você viu a Kally querendo rebolar na frente dele?".

"P*rra, não dá, né. Ela fazendo isso aqui [imita Kally rebolando] e eu: 'Desvia, desvia'. Aí me complica!", disse Radamés.

"A Kally estava atacando, né?", perguntou Laranjinha.

E Radamés explicou. "Ah, sei lá, às vezes nem é maldade. Eu, como não bebi, estou ligado em tudo, né? Aí é bom evitar para não dar bafafá depois, né? O pior não é nem a esposa. Às vezes, quem está olhando, interpreta de outra maneira. É f*da isso. O cara tem esposa, filho, e aí a mulher vai... Igual a Jaque, ela veio sentar no meu colo. Sentou, pô. Aí eu saí. Ela foi sentar, sem maldade também, aí sentou... E eu: 'Opa!'".

