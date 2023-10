4 de outubro - Conselhos de Simioni

Na madrugada do dia seguinte, após a formação da roça, Simioni assumiu ter aconselhado Cariúcha a falar da questão da doença e do preconceito no programa ao vivo. "Ela não achou que você fosse focar nisso. O que eu te falei? Foca na doença, foca no preconceito", relembrou a influenciadora.