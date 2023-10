Reprodução/ PlayPlus 'A Fazenda 15': com medo de ser eliminado, Cariúcha cai no choro

Nesta quinta-feira (12), Cariúcha caiu no choro em "A Fazenda 15". A peoa conversou com Sander e Tonzão, na cozinha, e se mostrou abalada com a possibilidade de deixar o programa. A cantora disputa a permanência do reality com Shay e Márcia Fu. O resultado da roça será divulgada na noite de hoje.



"Eu sonhei tanto em estar aqui...", disse ela, em lágrimas. Sander, então, tentou consolar a peoa: "Claro, mas, às vezes, Deus prepara as coisas para a gente, às vezes não é o que a gente quer, desejo Dele é outro. Se não for para você ser a finalista, você tem um bom caminho lá fora [...] Pensa que sua família está lá, seus trabalhos. Você não saiu na primeira semana, está um mês aqui direto, no ar, ao vivo."

Cariúcha se acalmou, mas voltou a chorar momentos depois, em uma conversa com Tonzão. "Mas eu vivi aqui", refletiu ela, abalada.



Tonzão também tentou consolar a amiga: "Viveu pra carac*! Tem que se orgulhar. Claro que vai aprender com seus erros, mas tu marcou. Com certeza mexeu várias coisas. Eu por exemplo colhi várias coisas boas. Eu queria ter tido a oportunidade de ter estado contigo mais perto."

Bastante abalada com a possibilidade de ser eliminada, Cariúcha chora novamente.



Cariúcha: "Mas eu vivi aqui."



Tonzão: "Viveu pra caraca! Tem que se orgulhar. Claro que vai aprender com seus erros, mas tu marcou. Com certeza mexeu várias coisas. Eu por exemplo colhi várias… pic.twitter.com/UEXJcF1A72 — Antenados (@canalantenados) October 12, 2023





Na enquete do iG Gente , Cariúcha se salva da roça, com 20,8% dos votos do público. Vale lembrar que a peoa está sendo bem criticada após proferir falas homofóbicas no reality.



+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente