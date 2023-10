Planos de Black

Nadja Pessoa começou a protagonizar as conversas da noite após Márcia Fu contar os planos de Cezar Black sobre a peoa. Segundo a jogadora de vôlei, o ex-BBB a aconselhou a não colocar Nadja na roça, com receio da peoa voltar com o "nariz em pé". Pessoa disse que sabia dos planos do rival e, em outras conversas na noite, disse estar com a informação "entalada" para compartilhar em próximas discussões.