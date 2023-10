Divulgação/Record TV 'A Fazenda 15': Cariúcha é a terceira eliminada do reality

Não deu para Cariúcha... A cantora foi a eliminada da noite em A Fazenda 15, com apenas 9,74% dos votos. Com isso, ela é a terceira participante a deixar o programa. A artista disputava a preferência do público com Márcia Fu e Shayan Haghbi e acabou levando a pior.

Vale reforçar que no reality rural o público vota em qual participante deseja que permaneça na casa.

Relembre a formação da roça

Vencedor da Prova de Fogo, Lucas Souza revelou ao vivo os Poderes do Lampião. O ex de Jojo Todynho escolheu o Poder da Chama Branca, que rendeu imunidade a ele e a um aliado. Rachel Sheherazade foi a felizarda e, além da imunidade, foi presenteada com o Poder da Chama Laranja.

Em seguida, a Fazendeira da semana, Jaquelline Grohalski, indicou Cariúcha para a berlinda. Já Márcia Fu foi o maior alvo da votação da sede. Com oito votos, ela foi escolhida para ocupar o segundo banco da roça. A ex-jogadora de vôlei puxou Shayan da baia, que ocupou a terceira vaga na zona de risco.

Na sequência, Adriane Galisteu pediu para Rachel revelar o Poder da Chama Laranja. "A formação da roça não terá resta um. Você deve escolher dois peões que não estão na roça. Uma nova votação decidirá qual dos dois está na roça", revelou a jornalista.

Sheherazade escolheu Yuri e Simioni. E com 11 votos, o rapaz foi parar no quarto banco da berlinda. Ele ainda precisou vetar alguém da Prova do Fazendeiro e elegeu Shayan.

Os demais roceiros (Cariúcha, Márcia Fu e Yuri) disputaram quem ficaria com o chapéu. O modelo levou a melhor e agora é o quarto Fazendeiro da edição.

Quem votou em quem

Nadja Pessoa votou em Alicia X;

WL Guimarães votou em Nadja Pessoa;

Sander Mecca votou em Márcia Fu;

André Gonçalves votou em Alicia X;

Lily Nobre votou em Nadja Pessoa;

Kally Fonseca votou em Márcia Fu;

Shayan Haghbin votou em Márcia Fu;

Jenny Miranda votou em Márcia Fu;

Márcia Fu votou em Kamila Simioni;

Kamila Simioni votou em Márcia Fu;

Rachel Sheherazade votou em Márcia Fu;

Henrique Martins votou em Nadja Pessoa;

Cariúcha votou em Cezar Black;

Yuri Meirelles votou em Nadja Pessoa;

Cezar Black votou em Márcia Fu;

Lucas Souza votou em Tonzão Chagas;

Tonzão Chagas votou em Alicia X;

Alicia X votou em Márcia Fu;

Radamés Martins votou em Nadja Pessoa.

