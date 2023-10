Reprodução Record TV/Playplus Cariúcha em 'A Fazenda 15'

Resgataram! Após as falas homofóbicas de Cariúcha contra o peão Lucas Souza , os espectadores de “A Fazenda 15” trouxeram à tona um vídeo da peoa durante a competição rural no qual, de acordo com os internautas, ela se contradiz.



No registro, em conversa com a participante Alicia X , Cariúcha defende que tem um humor saudável, que não ataca ninguém e que, por isso, todas as famílias conseguem rir.



“Meu humor não é aquele humor que fere ninguém, não. Meu humor é o engraçado que todo mundo ri. Humor saudável que os artistas e apresentadores gostam. Sem atacar ninguém, porque eu sou muito brincalhona, eu brinco. É um humor que toda a família consegue rir”, disse Cariúcha .



Na Web, além de resgatarem o vídeo, os peões discordaram da atual postura da competidora, que chamou Lucas Souza de “Putinh* safada” após a última formação de roça de "A Fazenda 15” , que aconteceu na última terça-feira (30).



“O humor dela faz a gente se irritar e chorar de raiva e não ‘chorar de rir’”, reprovou um usuário do X, antigo Twitter. “Isso sim foi uma verdadeira piada”, ironizou outra usuária da mesma rede social. “Essa foi a melhor piada que ela contou até agora, foi a única vez que o ‘humor’ dela não feriu ninguém”, escreveu ainda um terceiro.

Veja o vídeo resgatado pelos internautas:





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: