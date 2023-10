Reprodução/Record - 05.10.2023 Henrique Martins reprovou postura de Cariúcha em 'A Fazenda 15'





Henrique Martins reprovou a postura de Cariúcha após "flertes" da peoa em "A Fazenda 15". O nadador foi alertado por Shayan Haghbin após a cantora fazer uma declaração quente e massagear as costas do colega na sede. O peão tem uma namorada e ressaltou como "não está de acordo" com as condutas da artista, quem ele vê como uma "irmã".





"Tenta demonstrar para o público que você é você. Dá uma cortada, talvez, nas brincadeiras, ou conversa com ela. Fala que tem namorada", sugeriu o iraniano. "Não estou de acordo com o que ela faz. Vou conversar com ela", reagiu o atleta olímpico. Henrique ainda avaliou como achava que a amizade entre os dois era visível, mas mudou de opinião após a conversa com Shayan.

""Se está parecendo assim para você, pode parecer assim para outras pessoas. Na minha cabeça, achei que estava claro, de que estava bem definida a amizade. Mas acho válido repassar e reforçar [...] Quando ela veio brincar, chamei para conversar e falei que tenho namorada, que topo ser amigo sem maldade nenhuma. Deixei isso bem claro. Ela tem as brincadeiras, tanto que falo para ela: 'Você, para mim, é como uma irmã. Está cuidando de mim e dando o maior apoio, mas é uma irmã'", completou.

Martins ressaltou que tem "zero intenção de fazer qualquer coisa aqui". "A gente sabe disso, mas como está sendo visto lá fora, sabe? Você tem que deixar isso bem claro", ponderou o ex-"Casamento às Cegas". O nadador repetiu que iria "reforçar" a relação de amizade com Cariúcha, avaliando que também iria alertá-la sobre a bronca ao vivo de Adriane Galisteu, sobre falas homofóbicas da peoa e outros participantes .



"Gosto dela e nesse período aqui ela me acolheu, porque sou um cara mais fechadão, ficava mais na minha. Ela me acolheu e foi legal, me enturmou [...] Agora que estou mais enturmado, sou muito grato a ela, por me trazer para dentro da galera, mas também tenho que dar um puxão de orelha e falar que não dá para continuar agindo dessa maneira", concluiu.

Bianca Ewald, namorada de Henrique, já havia rebatido um questionamento sobre a fidelidade do companheiro nas redes sociais . A também nadadora ainda curtiu o vídeo da conversa do peão com Shayan, compartilhada pela equipe de Martins no X, antigo Twitter. Veja abaixo:

Shay teve uma conversa com Henrique sobre sua relação com Cariúcha. Henrique reforçou que desde o início deixou claro para Cariúcha que ele tem uma namorada e que estaria disposto a ser apenas amigo, sem segundas intenções. Ele também reafirmou que não tem NENHUMA intenção de… pic.twitter.com/HfIik7qHsX — Henrique Martins 🔱 (@martins_hsm) October 5, 2023





