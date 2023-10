Reprodução/Record TV A Fazenda 15: peoas duvidam de fala de Galisteu: 'Não estamos malucas'

Parece que Cariúcha e Kamila Simioni não acreditaram na fala de Adriane Galisteu sobre a acusação de racismo da cantora contra Rachel Sheherazade. No ao vivo, a apresentadora desmentiu a peoa .

"Eu lembro dela falando alguma coisa, dizendo vou pegar uma coisa pra não pegar uma coisa. Eu vou ver quando sair, porque eu não to maluca de estar falando isso", disse Cariúcha.





E Simioni afirmou. "Ela não falou doença, ela falou pegar alguma coisa. Eu jamais ia falar uma coisa que eu não tivesse escutado".

