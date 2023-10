Reprodução/Instagram - 03.10.2023 Henrique Martins, de 'A Fazenda 15', com namorada, Bianca Ewald





Bianca Ewald, namorada de Henrique Martins, rebateu um internauta que questionou a fidelidade do peão em "A Fazenda 15". O espectador avaliou como as atitudes do peão poderiam fazer com que ele saísse solteiro do programa, mas a companheira do participante ressaltou que a decisão é dela.







No Twitter, Ewald compartilhou um vídeo em que Henrique conta como conheceu a namorada, em uma mesma equipe de natação em Minas Gerais. "Já nadava lá em Belo Horizonte e, depois de dois anos, ela chegou na minha equipe. E já cresci o olho, falei: 'Contrata essa aí que está merecendo'. Quando a gente treina junto, passamos muito tempo juntos", compartilhou.

"Se ele não rever as atitudes dele, quando ele sair nem vai ter mais namorada [risos]", debochou um internauta resposta à postagem. "Quem decide isso sou eu", rebateu a nadadora.







Quem decide isso sou eu 😉 — Bianca Ewald (@biancaewald_) October 2, 2023





A declaração da namorada de Martins foi feita pouco antes do peão protagonizar um momento de intimidade com Cariúcha, que fez uma massagem nas costas do colega de confinamento. Márcia Fu já havia opinado que o amigo estaria gostando da peoa .





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: