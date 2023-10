Reprodução 'A Fazenda 15': Cariúcha e Henrique dividem momento quente: 'Na cama'

As brincadeiras entre Cariúcha e Henrique Martins seguem intrigando os telespectadores. Nesta quarta-feira (4), a cantora elogiou o mister Brasil e chegou a apontar que ele é o homem perfeito para ela. Além disso, a rival de Jojo Todynho aproveitou para puxar conversa enquanto ele tomava banho. O atleta vive um relacionamento com Bianca Ewald há oito anos.

Nesta tarde, Cariúcha surpreendeu ao fazer comentários incisivos direcionados a Henrique. Ela estava deitada na cama enquanto o atleta varria o chão do quarto.

"Você é o homem perfeito pra mim, sabia? Te dou casa, comida e roupa lavada!", propôs a cantora. Henrique deu sequência a conversa e Cariúcha adicionou: "Só que nada nessa vida é de graça! vai trabalhar na cama!".

O peão não aparentou ter se incomodado com a aproximação da cantora e até deu risada dos comentários.

#AFazenda 👀

Cariúcha pra Henrique: “Você é o homem perfeito pra mim, Sabia? Te dou casa, comida e roupa lavada! [...] Não é não docinho? Cê vai ficar de patrão, deitadinho na cama..."



Henrique: "Ah é?"



Cariúcha: "Só que nada nessa vida é de graça! Vai trabalhar na cama!”… pic.twitter.com/Q9tuDZ2nKU — 𝓔𝓾 ✍️ (@Eu_simplesment) October 4, 2023

Ainda nesta tarde, Cariúcha e Henrique voltaram a chamar a atenção do público após a artista ir atrás do atleta enquanto ele tomava banho.

Cariucha vendo o banho do Henrique bem de pertinho #AFazenda pic.twitter.com/APUFkt6e6k — Central Reality (@centralreality) October 4, 2023









