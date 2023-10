Reprodução/Record - 05.10.2023 Darlan Cunha, Sander Mecca e Tonzão Chagas estão na segunda roça de 'A Fazenda 15'





A segunda roça de "A Fazenda 15" foi definida na quarta-feira (4), após a vitória de Jaquelline Grohalski na prova do fazendeiro . A berlinda foi formada entre Darlan Cunha (Laranjinha), Sander Mecca e Tonzão Chagas. O resultado será revelado no programa ao vivo desta quinta-feira (5).





Jaquelline escapou da roça após ser a mais votada entre os peões, com doze indicações dos participantes na última votação. A ex-BBB puxou Laranjinha para acompanhá-lo na disputa, enquanto Tonzão caiu na berlinda após a indicação do fazendeiro anterior, André Gonçalves.

Sander foi esquecido pelos aliados na dinâmica do "resta um" e se juntou ao grupo, disputando oficialmente a roça com os dois peões após a derrota na prova do fazendeiro. O cantor, conhecido pelo perfil de "planta" na temporada, aparece como o favorito a continuar no jogo, segundo a enquete do iG Gente.

A parcial desta manhã aponta a permanência do ex-Twister no jogo, com 54,8% dos votos. Os outros dois participantes, que se envolveram em mais conflitos e tiveram mais protagonismo até o momento, seguem logo atrás: o cantor aparece com 32,3% dos votos, enquanto o ator foi o menos votado pelo público, com apenas 12,9% de chances de ficar.

