Reprodução/Instagram A Fazenda 15

Durante a madrugada desta quarta-feira (4) Lucas Souza foi alvo de falas homofóbicas em A Fazenda 15 por Yuri Meirelles, Cariúcha, Kamila Simioni e Darlan Cunha. No ao vivo, Adriane Galisteu abriu o jogo sobre o posicionamento da Record TV sobre o caso.

Diferente do que os internautas esperavam, a apresentadora apenas alertou que as atitudes podem levar à expulsão dos peões.





" Falo em nome da Record que foram ditas frases homofóbicas ontem. Isso é inaceitável. No mundo em que vivemos, já passou da hora da homofobia acabar. Não existe espaço pra isso. Milhões de pessoas sofrem com isso e precisa acabar. ISSO É CRIME e se continuar vamos expulsa", disse ela.

Veja o discurso de Adriane Galisteu:

O recado da Adriane Galisteu



"Na última madrugada foram ditas frases a um peão com teor homofóbico (...) Isso é inaceitável. (...) No mundo em que vivemos hoje, já passou da hora da homofobia acabar de vez (...)" #AFazenda #ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/B8t8F6rMSK — Haftas Arden (@HaftasArden) October 5, 2023





Pressão dos telespectadores

Cariúcha e Simioni chamaram Lucas de "p*tinha", enquanto a cantora insistiu na ofensa em várias conversas e até em uma briga em que partiu para cima do influenciador. Yuri debochou dos trejeitos do ex-militar e questionou se ele "era homem", enquanto Darlan o chamou de "fresco" e pediu para ele "virar homem".

Internautas mencionaram a Record na web e relembraram o discurso da emissora antes de festas, em que o canal menciona a possibilidade de expulsão diante de atos homofóbicos.

No X, antigo Twitter, os espectadores repercutiram as frases "homofobia é crime" e "Lucas merece respeito", ao pressionarem a Record por um posicionamento.

Yuri tem passado exposto

Após Yuri Meirelles viralizar nas redes sociais devido o comportamento homofóbico em "A Fazenda 15", nesta quarta-feira (4) o influenciador Fauzi Rux relatou que o peão também seria homossexual, alegando que Yuri fazia programa por R$ 500.

Através do X, antigo Twitter, o rapaz se revoltou com as atitudes de Yuri Meirelles, que debochou da sexualidade especulada de Lucas Souza. Nesta madrugada, o peão questionou se o militar da reserva era "homem" e entoou xingamentos como "putinha safada", também chamando o ex de Jojo Todynho de "chupa pau".

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: