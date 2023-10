Repodução Redes Sociais Bia e Jenny Miranda

Criticou! Vice-campeã de “A Fazenda 14”, Bia Miranda não tem deixado de desmentir ou se posicionar contra algumas falas da mãe dela, Jenny Miranda, uma das peoas da edição atual.



Dessa vez, nesta terça-feira (3), a neta de Gretchen comentou a treta envolvendo a matriarca e a peoa Jaquelline Grohalski. “Vergonha é tu mulher. Como mãe e como filha, você é uma vergonha para tudo o que você faz”, escreveu Bia Miranda, através do X, o antigo Twitter.



A “vergonha” citada por Bia é referente à fala de Jenny, que, ontem (2), acusou Jaquelline de ser uma “vergonha” para a filha , devido aos comportamentos no reality.



“Para mim, você não serve para nada. Você desrespeita as mães e as mulheres do Brasil”, disse Jenny Miranda, em discussão com Jaquelline , na última segunda-feira (2).





