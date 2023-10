Reprodução/PlayPlus A Fazenda 15: Cariúcha e Jenny fazem planos para não dar comida a peoa

A tarde desta segunda-feira (2) foi muito movimentada em "A Fazenda 15"! Os participantes ainda estão bravos com Jaquelline Grohalski, que provocou punição de 24 horas sem água para todos os membros do reality. Em roda de conversa, Cariúcha, Jenny Miranda e Kamila Simioni comentaram de não deixar a ex-BBB comer o arroz do grupo como forma de vingança.

Após Jenny e Jaquelline protagonizarem uma briga de xingamentos cara a cara, a mãe de Bia Miranda, Cariúcha, Kamila Simioni e Lily Nobre se sentaram para planejar a refeição da casa.

"Não vai comer", diz Simioni sobre Jaquelline. "Não é isso, não, gente, para Simioni", rebate Lily Nobre, sem graça com a ideia de não deixar comida pronta para outros participantes.

"Não vai comer", enfatizam Cariúcha, Simioni e Jenny. "Onze pessoas vão comer, o resto não vai", diz Jenny.

A filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom aponta que a atitude seria considerada 'feia'. "Não, não é feio não! Feio é 'nós' ficar sem tomar banho", aponta Jenny, referindo-se a punição provocada por Jaquelline.

"A comida ta aí, é só fazer, não sou empregada de ninguém", defende Cariúcha. "Ela não falou que tem duas 'mão'? Então ela que vai lá e faça", completa Jenny.

simioni, cariucha e jenny falando que a jaquelline não vai comer a comida da lily. #AFazenda15 pic.twitter.com/jvArNdQxox — adrielle 🌸 (@adrielletuitta) October 2, 2023









