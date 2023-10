Reprodução/ Globo Cozinheiro leva susto com air fryer no 'Mais Você' e viraliza na web

Um trecho do "Mais Você", desta segunda-feira (2), está dando o que falar na web. Um dos cozinheiros de Ana Maria Braga levou um susto e pareceu ter queimado o dedo enquanto pega algo da air fryer. A cena chamou a atenção dos telespectadores e viralizou na web.



Após Ana Maria se despedir de Felipe Andreoli e Tati Machado, no programa, a câmera focou no jornalista esportivo e capturou o cozinheiro passando pelo perrengue. A produção da atração garatiu, ao gshow, que foi só um susto com a temperatura do alumínio e que o ajudante de Ana Maria está bem.



Os internautas, então, comentaram a cena:







Segunda-feira não é fácil pra ngm, nem pro produtor do #MaisVoce pic.twitter.com/LUC811fkCu — Luli (@luli_livre) October 2, 2023





O coitado queimando o dedo kkkk #MaisVocê pic.twitter.com/6XVYwAlIHI — Lia Oliver 🇧🇷 🔟 (@liaoliv77624971) October 2, 2023

















