Reprodução/Record TV Nathalia Valente comenta polêmica com o ex e affair com Yuri e Neymar

Primeira eliminada de A Fazenda 15, Nathalia Valente participou do programa Hora do Faro exibido neste domingo (1º). Durante a sabatina com convidados da atração, a tiktoker comentou a polêmica envolvendo o ex-namorado Kaio Viana e um possível envolvimento com o colega de elenco Yuri Meirelles fora do reality.



Após Yuri e Nathalia protagonizarem o primeiro beijo da edição, Kaio Viana expôs nas redes sociais prints de conversas com a ex-peoa. Nas imagens, a tiktoker diz que o ama e promete não se envolver com ninguém durante o confinamento.

No Hora do Faro, Nath garantiu que ela e Kaio terminaram o relacionamento há mais de dois meses e que, antes mesmo de entrar em A Fazenda, ela já estava ficando com outras pessoas e ele sabia disso.



"Eu amo a pessoa dele, isso não vai mudar. Ele fez parte da minha história. Teve um tempo atrás que a gente teve um desentendimento, eu errei, mas a gente não estava mais junto. Eu fui pedir desculpas pra ele sim, porque quando eu erro e aceito que eu errei, eu peço desculpas. Mas eu estou solteira", acrescentou ela.





Nathalia também foi questionada se quer conhecer Yuri Meirelles melhor depois que ele sair de A Fazenda. "Eu quero, eu vou esperar ele sair. Ele vai estar com a cabeça bagunçada, tenho certeza. Espero que ele fique bastante tempo lá. Quando o pessoal sair, não só ele, eu quero reencontrá-los. Eu quero uma amizade aqui fora e espero que eles também queiram".

A tiktoker ainda declarou torcida para Lily Nobre, mas acredita que seus aliados não devem ir tão longe no jogo considerando a reação do público do reality. "Eu espero que eles [Yuri e Lily] vão longe, mas de acordo como está aqui fora, eu acho que eles não ganham. Aí a minha torcida é para a Márcia Fu ganhar".

Affair com Neymar

Kaio Viana também acusou a ex de tê-lo traído com o atacante Neymar Jr. O cantor revelou que ela trocava mensagens com o craque. "Ele [Neymar] perguntou se eu tava namorando, eu disse que sim. Eu não tenho nada com o Neymar, eu nunca fiquei com ele. Ele me chamou para uma festa, eu perguntei até quando ele ia ficar no Brasil. Só e não respondi mais e ponto", alegou Nathalia.

Nathalia esclarece mais uma polêmica. Desta vez, envolvendo o craque Neymar 👀 #AFazendaÚltimaChance #HoraDoFaro pic.twitter.com/X4hVMpHp2C — Hora do Faro (@horadofaro) October 1, 2023

