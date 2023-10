Reprodução/PlayPlus A Fazenda: Veja quem venceu a 2ª Prova de Fogo da edição

Neste domingo (1º), aconteceu a segunda Prova de Fogo de A Fazenda 15, que garante ao vencedor a chance de intervir diretamente na próxima formação de roça, por meio dos Poderes do Lampião.

Antes do sorteio que iria definir os participantes da disputa, o público pôde escolher qual será o poder da Chama Laranja desta semana. Segundo Adriane Galisteu, a opção mais votada foi a letra A: "Você é quem vetará um dos quatro roceiros da Prova do Fazendeiro". Já o poder da Chama Branca só será divulgado ao vivo, durante a votação.

Nadja, Alícia e WL foram os que se saíram melhor no sorteio. Cada um deles teve de escolher quatro "ajudantes". Alícia escolheu Shay, Cezar, Raquel e Simioni. WL escolheu Tonzão, Yuri, Laranjinha e Lily. Nadja escolheu Radamés, Henrique, Jaquelline e Kally.

A dinâmica da prova simulava uma escola e era de perguntas e respostas. Ao acertar, o líder do grupo eliminava alguém do grupo rival. Ao errar, o peão que saía da prova. A equipe de Nadja foi a vitoriosa, e agora ela detém os Poderes do Lampião.

