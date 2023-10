Reprodução/Record - 22.09.2023 Jenny Miranda conta como Bia foi emancipada; ela desmente

Confinada em A Fazenda 15, Jenny Miranda contou detalhes sobre a emancipação de Bia Miranda, sua filha. Bia, porém, desmentiu as declarações da mãe.



Em conversa com Laranjinha, Jenny afirma que a filha saiu de casa, ainda quando era menor de idade, para morar com um namorado em uma comunidade do Rio de Janeiro. Segundo o relato, o rapaz era traficante e teria queimado todas as roupas de Bia após uma briga.

"Dois dias depois da emancipação, ela me liga chorando: 'Mãe, posso voltar pra casa?'. 'O que aconteceu, Bia? Ele te bateu?'. 'Mãe, chegando em casa, eu conto'. Eu falei: 'É lógico que pode [voltar]. Tô indo pra casa'. Quando eu cheguei em casa, perguntei o que aconteceu. Ela: 'Ele me traiu, queimou todas as minhas roupas'. Ela tava sem nada, nada, nada. Eu falei: 'Se ele não te bateu, tá tudo certo. Roupa a gente compra de novo'".

"De onde era o cara?", pergunta Laranjinha. "Era de uma favela lá, era um dos cabeças. Ela fala que eu emancipei ela pra me livrar dela. Não foi pra me livrar dela, eu fui obrigada por causa do Enrico [seu outro filho]. Como eu ia entrar num local que eu só posso entrar com autorização? Não tinha como eu entrar. O cara era maior do que eu poderia segurar ali. Não tinha um amigo pra ajudar, e tem gente que não quer se envolver na briga dos outros", responde Jenny Miranda.

Ela acrescenta: "Querendo ou não, é o que me falaram quando eu pedi ajuda: ela foi com as próprias pernas, ninguém arrastou ela. Eu lembro como se fosse hoje. No dia em que ela tava saindo, ele encostado, sem camisa, ela não botou as roupas numa mala, botou em um saco de lixo. Eu tava com o RG dela na mão, porque ela ia esquecer".

"Na hora em que ela desceu tudo, eu falei: 'Tá aqui o seu RG. Você tem certeza disso?'. Ela falou: 'Tenho'. Eu olhei pra cara dele e falei: 'Você tá levando a minha filha. Ela foi tratada como uma princesa, o que você vai fazer por ela?'. E ele: 'Um colchão no chão não vai faltar'. Aquilo me rasgou de dentro pra fora, porque eu tinha acabado de planejar o quarto dela inteirinho. Tudo o que ela queria", continua.

Jenny também alega que, após a saída de Bia da 14ª edição de A Fazenda, no ano passado, ela tentou retomar o contato com a filha. "Quando ela saiu, eu tentei falar com ela de novo, e ela mandou uma foto com [mostra o dedo do meio] no Réveillon. Foi isso que ela mandou pra mim de resposta".

Bia Miranda usou o X (antigo Twitter) para negar a história contada pela mãe. Em resposta a uma publicação que trazia a conversa entre Jenny e Laranjinha, a influenciadora rebateu: "Eita, mente que até dói". Em outro post, ela exibe uma captura de tela das mensagens que trocou com a mãe no Ano Novo. "Dedo do meio, Jennifer? Ô mulher, para que tá feio".



Eitaaa mente que até dói ksksks — Bia Miranda 🌶 (@biamiranda) October 1, 2023





Dedo do meio neh jennifer ksksksk o mulher para que tá feio pic.twitter.com/z0OgPG8U5V — Bia Miranda 🌶 (@biamiranda) October 1, 2023





Na edição anterior do reality show, da qual Bia foi vice-campeã, ela acusou a mãe de maus-tratos e agressões. Jenny, no entanto, alega que a filha inventou tudo.

