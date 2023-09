Reprodução/ Instagram Neymar e Nathalia Valente teriam trocado mensagens em dezembro de 2022

Neymar se envolveu em mais uma polêmica que envolve traição. Nesta quinta-feira (28), Kaio Viana, influenciador e ex-namorado de Nathalia Valente, que está em "A Fazenda 15", a firmou que a peoa trocou mensagens com o jogador enquanto estava comprometida . O iG Gente teve acesso a detalhes das mensagens.



Fontes próximas de Kaio Viana e Nathália Valente afirmaram que Neymar perguntou se a peoa estava namorando, em dezembro de 2022, época que o jogador estava solteiro. Ele só foi voltar com Bruna Biancardi em janeiro de 2023. Nathalia, no entanto, namorava Kaio.



"Ele [Neymar] chama ela para uma para perguntar: 'Nathalia, você está namorando? Sendo que todos os vínculos mostravam que sim. Inclusive, toda a internet sabia que ela estava namorando porque ela fazia vídeo das danças das músicas dele, porque ela postava tudo relacionado ao relacionamento dos dois. Então, não tem como ele não saber que ela estava namorando, sim", disse a fonte ao iG Gente.



A peoa ainda teria se vangloriado pelas mensagens, segundo a fonte. "Ele [Kaio Viana] ficou sabendo porque eu acho que ela [Nathalia] mostrou para algumas pessoas. Para falar 'olha ele atrás de mim, mas eu não quis, mas em momento nenhum", disse.



A fonte ainda narrou o momento em Kaio descobriu o flerte: "Ao pegar o telefone dela, ele [Kaio Viana] teve ciúmes, afinal de contas é o Neymar. E estava lá: 'Você está solteira? kkkk'".



Kaio Viana teria ficado muito decepcionado com namorada, pois, como ele contou nos stories, Nathalia não disse para Neymar que namorava. A peoa, que estava viajando na época, teria apenas questionado o jogador: "Até quando você fica no Brasil ?", e, assim, dado a entender que estaria livre para um affair.

"Ele [Kaio Viana] entrou em uma depressão muito grande ao saber disso e de saber e que ela não se posicionou de imediato ao Neymar, do tipo: 'Olha, estou namorando'. Esperou que eles [Nathalia e Kaio] estivessem longe um do outro para poder se posicionar, com um tom de piada", contou a fonte.



Relação de Kaio Viana com a mãe de Nathalia



A mãe de Nathalia foi que começou a polêmica na internet ao dizer que Kaio traia a filha. Foi aí que o influenciador e cantor negou e expôs a ex-namorada. A fonte afirmou que a mãe da influencer teria feito isso de "má fé" para limpar a imagem da peoa, que está na roça e pode ser eliminada. Nathalia está sendo bem criticada pela pose de soberba e por ter ficado com Yuri Meirelles no reality após ter dito para Kaio Viana que não se relacionaria com ninguém em "A Fazenda 15".



A fonte ainda confirmou as fala de Kaio que apontaram que Nathalia era extremamente ciumenta e "bipolar", além de reforçar que a influencer teria batido nele, como ele também expôs nas redes sociais.



