A Fazenda: Jenny Miranda comenta treta com Gretchen e detona família

Em A Fazenda, Jenny Miranda abriu o jogo sobre a sua relação com Gretchen na tarde deste domingo (1º). Em conversa com Cariúcha, enquanto outros peões participavam da Prova de Fogo , a influenciadora rasgou o verbo contra a família da Rainha do Rebolado e explicou o motivo para não ser mais considerada filha da cantora.



Jenny conta que conheceu Gretchen quando ainda era integrante do grupo musical The Cats, comandando por Thammy Miranda. A Rainha do Rebolado teria se solidarizado com a situação da jovem, que não falava com a mãe biológica, e quis adotá-la.

"Ela falou que ia me adotar, aí passou um tempo...", disse Jenny, que foi interrompida por Cariúcha. "Ela até queria passar o título de 'Rainha do Bumbum' pra você. Eu lembro disso", comentou a peoa.

"Até então, ela não aceitava o Thammy. Só foi aceitar ele depois da novela", afirmou Jenny Miranda, se referindo à participação de Thammy em "Salve Jorge" (2012). "Essa família não é por amor, é tudo por interesse. Isso é muito triste. Eu ficava correndo atrás. Todo mundo falava pra mim: 'Ela não é Deus, você endeusa essa mulher'. Eu não via, não conseguia enxergar. Quando saiu a adoção, o juiz deu a adoção, ela me 'desadotou'. Ela não assinou, falou que não queria mais. Falou que eu era interesseira, que eu queria mídia".

"E eu sou a que menos tem mídia. Quando eu tava com ela, eu aproveitava ela. Eu não ficava fazendo videozinho igual certas pessoas fazem, por isso que têm um monte de seguidor. Que suga ela. E eu não sugava, justamente pra ninguém pensar isso de mim", continuou.

Gretchen quer desvincular imagem de Jenny Miranda

No último dia 15, Gretchen emitiu um comunicado à imprensa informando que não deseja ter o seu nome associado a Jenny Miranda. "Ocorre que a Sra. Jenifer Ferracini Vaz é apresentada pela grande mídia nacional como se fosse 'filha' ou 'ex-filha' de Gretchen, fato este que é uma inverdade, visto que a Sra. Jenifer nunca possuíra qualquer vínculo consanguíneo com Gretchen", dizia a nota divulgada pela equipe da cantora.

"A Sra. Jenifer Ferracini Vaz já foi notificada extrajudicialmente no ano de 2022 para que se abstenha de utilizar ou propagar o nome da Sra. Maria Odete Brito de Miranda de Souza (Gretchen) e de seus familiares de sobrenome Miranda, sobretudo afirmando que é 'filha' ou 'ex-filha' daquela", apontava ainda o documento.

"Serve a presente para notificar, ainda que indiretamente, toda a grande mídia, para que se abstenham de atrelar a imagem da Sra. Jenifer Ferracini Vaz como 'filha' ou 'ex-filha' da Sra. Maria Odete Brito de Miranda de Souza (Gretchen), visto que ambas são pessoas públicas e a utilização de tais termos ou encargos podem gerar severos prejuízos à imagem de Gretchen e de sua real família. Ressalva-se que caso a utilização de tais nominações permaneçam, medidas judiciais serão adotadas", completava o texto.

