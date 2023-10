Reprodução/Instagram Chega ao fim namoro de Titi Müller e Lívia Lobato: 'Parceiras'

Durante o sábado (30), Lívia Lobato anunciou o fim do namoro com Titi Müller. As duas assumiram o namoro em julho, quando já estavam se relacionando há três meses.

Nos Stories do Instagram, Lívia compartilhou uma foto das duas e se declarou. Elas se conhecem há 10 anos.





"A vida nos uniu desde o primeiro dia que te vi. Sabia que seriamos parceiras dessa vida. Tô contigo como amiga, irmã, ex-namorada e sempre de mãos dadas. Amo essa foto, te amo", escreveu ela.

A apresentadora fez questão de respostar a publicação da ex. "Lindeza da vida", disse.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Reprodução/Instagram Chega ao fim namoro de Titi Müller e Lívia Lobato: 'Parceiras'





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: