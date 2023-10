Reprodução/Instagram Poliana comenta 'preferência' de Zé Felipe pela sogra, mãe de Virginia

Poliana Rocha conversou com os seguidores e fez questão de respondeu um internauta que questionava a preferência de Zé Felipe pela sogra, Margareth, mãe de Virginia Fonseca.





Isso porque o cantor fez uma tatuagem em homenagem a ela no pulso.

Sogra mostra homenagem de Zé Felipe pic.twitter.com/uNapED1X1O — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) September 30, 2023





"Adoro você, uma mãe linda, mas seu filho parece que tem mais amor pela sogra, prova é a tatuagem", disse o seguidor.

A esposa de Leonardo então respondeu: "Isso diz mais sobre ele do que sobre mim! Eu amo meu filho e tenho a certeza que fiz e faço tudo por sua felicidade. Não questiono em momento algum o papel maravilhoso de mãe que sempre exerci na sua vida".

