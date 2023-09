Reprodução/Record/Instagram - 27.09.2023 Buarque, namorado de Bia Miranda, debochou de menção de Jenny Miranda à filha em 'A Fazenda 15'





Jenny Miranda chamou atenção do público ao mencionar Bia Miranda durante o programa ao vivo de "A Fazenda 15", nesta terça-feira (26). A influenciadora incluiu a filha na lista do "boa noite" enviado para pessoas próximas de fora do programa, antes de participar da votação da roça. A ação rendeu um deboche do namorado da ex-peoa nas redes sociais.





"Boa noite família, boa noite amor, boa noite Enrico, filho, Bia, mãe Amélia, Uberaba, meus primos, boa noite", disse Jenny. O cantor Buarque, companheiro de Bia, ironizou a declaração em uma postagem com o vídeo na página "Gossip do Dia", deixando vários emojis de risada nos comentários.

A reação de Buarque acontece em meio aos atritos na relação de mãe e filha. Bia Miranda entrou em "A Fazenda 14" já brigada com Jenny e manteve o rompimento com a mãe desde então. Na atual edição do reality rural, a influenciadora retomou a polêmica e avaliou como a filha falava "mentiras" ao comentar a relação, mas ressaltou que é a favor de uma reconciliação .

Após a declaração, Bia expôs provas da briga com a mãe, como um vídeo em que Jenny a ameaça com uma faca . Fábio Gontijo, marido da atual participante do reality, saiu em defesa da companheira e rebateu as acusações , expressando que a ex-peoa está "cheia de rancor no coração".



Por outro lado, Bia Miranda recebeu o apoio de Gretchen . A cantora também aproveitou a estreia da nova temporada de "A Fazenda" para ressaltar que não quer ser associada a Jenny , que já repercutiu por ser reconhecida como filha ou "ex-filha" da cantora.

