Uso de remédio

Mais tarde, Shayan voltou a compartilhar a irritação com Kally em bate-papo com os colegas e Tonzão aproveitou para criticar a peoa, associando ao uso que ela faz de remédio. "À noite ela toma outro remédio e fica lerdona e não entende nada. Esse bagulho de remédio já me estranhou. Tu vê que tudo dela é exagerado [...] Ela já é agitada, mas o remédio aflora mais as paradas. Igual no dia que ela bebeu, ficou uma pessoa totalmente diferente. Ela é um amor de pessoa", disse.