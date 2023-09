Reprodução/Record TV A Fazenda 15: web aponta flerte de Shayan e Kamila Simioni

Um momento entre Shayan e Kamila Simioni em A Fazenda 15 chamou a atenção dos internautas nesta terça-feira (26). O peão questionou os gostos da colega de confinamento e a cena repercutiu.

Segundo a web, os dois estariam demonstrando interesse um pelo outro e flertando pela casa. No momento, o iraniano perguntava sobre como a peão gosta do seu café.





"Você gosta mais fraco o café, né?", quis saber ele. "Café, sim, o resto não. O resto eu gosto bem forte", respondeu ela enquanto os dois se abraçavam.

"Vivendo e aprendendo, a gente começa pelo café, agora eu sei qual é o seu ponto de café. Aos poucos vou descobrindo", completou Shayan.

"Tem três meses para você descobrir o resto", concluiu Simioni.

Nos comentários, os internautas falaram sobre a aproximação e de um possível relacionamento entre os dois.

Pelo café talvez ele consiga. Êta mulher apaixonada em café hahahahahaha 👑 — Kamila Simioni (@simioniofc) September 26, 2023









Não tem nada haver os dois — Paula Carmo 🌙 (@paulacaarmo) September 26, 2023









Eu sabia q o Shay tava de olho nela kkkkkkk — 🌸👄🅱️em menininho da Mila🐝🔥 🍞 (@AntoniCcivil) September 26, 2023

A bixa é direta — Titi 🧚‍♀️👄 (@titicoment) September 26, 2023









