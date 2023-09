Reprodução/Twitter Elenco de 'A Fazenda 15'

Punidos! Os participantes de “A Fazenda 15” sofreram a segunda punição do reality rural em questão de horas nesta segunda-feira (25). Dessa vez, a peoa responsável pelo castigo foi a influenciadora Nathalia Valente .



Isso porque a participante, que está na Baia, lavou as mãos no tanque da sede, o que é proibido, de acordo com as regras do reality . Por essa razão, todos os peões ficarão impedidos de usarem a academia pelas próximas seis horas.



Vale lembrar que essa é a segunda punição desta segunda-feira (25) na competição rural. Antes de Nathalia quebrar as regras e usar o tanque, o peão Tonzão foi pioneiro e causou a punição de estreia de “A Fazenda 15”, fazendo o inverso.



O cantor foi até à Baia, o que é permitido somente para os participantes que não podem dormir na sede, localizada em Itapecerica da Serra. Como ele era proibido de frequentar o local e foi, recebeu a punição. Dessa forma, os peões estarão sem água quente por 12 horas, além de estarem proibidos de usar a academia.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: