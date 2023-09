Relato de prisão

Com poucos atritos no confinamento, Sander Mecca aproveitou o momento de destaque na dinâmica para refletir sobre as próprias qualidades no jogo. O cantor usou como argumento a boa convivência que teve quando foi preso, ao ser flagrado com drogas. "Sou esse cara que transita entre os grupos, lá fora também [...] Quando estive preso por dois anos, vinte anos atrás, no dia que fui solto, os presos choraram. Eu era o único preso que transitava entre todos os pavilhões", relembrou.