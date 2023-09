Reprodução/ PlayPlus 'A Fazenda 15': Black diz que saiu do 'BBB 23' com gatilhos: 'Chorava'

Nesta segunda-feira (25), Cezar Black desabafou com Yuri Meirelles, em "A Fazenda 15", sobre a experiência que teve no "BBB 23". O brother relembrou dos episódios em que foi chamado de machista no reality da Globo e disse que saiu do programa com gatilhos.



"Saí cheio de gatilhos, por conta dessas paradas que aconteceram com você ontem, eu chorava muito, ficava muito mal", disse Black relembrando de quando Yuri foi chamado de "machista" por Jaquelline.



Em seguida, ele falou que o público também criticava a amizade dele com Key Alves fora do programa. "A galera maceta ela direto, eu sempre defendo", disse o peão.



black disse que saiu cheio de gatilhos do bbb. #AFazenda15 pic.twitter.com/De4YsNO8oH — adrielle 🌸 (@adrielletuitta) September 25, 2023









