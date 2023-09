Reprodução 'A Fazenda 15': Cezar Black faz confissão sobre BBB 23: 'Arrasado'

O enfermeiro Cezar Black relembrou os tempos de Big Brother Brasil em conversa com outros participantes do Paiol de "A Fazenda 15" nesta terça-feira (19). O ex-BBB confessou ter saído arrasado do programa da Globo e lamentou a atitudes de alguns ex-colegas de confinamento.

"Eu joguei praticamente... estava jogando em grupo lá, mas me sentia muito sozinho, é como se eu estivesse sozinho o tempo todo, porque ninguém tinha aquela coisa de (...) eu sempre protegia todo mundo e ninguém me protegia, ninguém me prioriza", desabafou.

Cezar Black, no decorrer do programa, ficou mais próximo do grupo fundo do mar, que integrava Domitila Barros, Fred Nicácio e Sarah Aline.

"Foi muito foda, fiquei 79 dias lá, foi muito, muito pesado assim, sabe? Quando eu saí, eu saí arrasado, destruído, e as pessoas usavam lá dentro coisas que sabiam que não eram verdade, mas mexiam comigo", relembrou.

"[Falava] 'pô, no gosto que a pessoa faça isso, não gosto que me trate dessa forma', aí a pessoa pegava aquela conversa e levava para um grupo, chegava lá, todo mundo usava aquilo ali para me derrubar, tá ligado?", adicionou.



Cezar Black entrou no confinamento de "A Fazenda 15" através do Paiol, dinâmica que possibilitará que entre 10 participantes, 4 consigam entrar na disputa pelo prêmio final. Além dele, a ex-BBB Lumena Aleluia também está no Paiol. Confira a lista completa.

Cézar Black falando que no BBB 23 protegia todo mundo e ninguém protegia ele. #AFazenda15 pic.twitter.com/W4qwYb2gbm — Central Reality (@centralreality) September 19, 2023