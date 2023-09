Cezar Black no paiol de A Fazenda 15

A Record foi buscar um dos protagonistas do "BBB 23" para o paiol de "A Fazenda 15". Cezar Black está na disputa por quatro vagas no elenco oficial do reality rural. O baiano, que acabou sendo atrapalhado pelo grupo "deserto" no reality da Globo, pode, agora, mostrar potencial.