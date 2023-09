Reprodução 'A Fazenda 15': confira a lista completa dos participantes do Paiol

Contagem regressiva para começar a 15ª temporada de "A Fazenda"! Nesta segunda-feira (18), a Record preparou a pré-estreia do reality para apresentar os participantes que disputarão uma vaga para entrar em "A Fazenda 15".



Nesta edição, 10 personalidades da mídia entrarão para o Paiol, onde apenas 4 delas conseguirão concorrer ao prêmio de R$1,5 milhão. Na última quinta-feira (14), foram anunciados os peões que já estão concorrendo a vaga de campeão, veja a lista completa.





Confira quem são os participantes do Paiol:

Nadja Pessoa

Reprodução/Instagram Nadja Pessoa relembra traições de D'Black





































Nadja Pessoa é uma influenciadora digital, empresária e ficou famosa pela participação em "A Fazenda 10", em 2018. Na edição, ela chegou a ficar entre as favoritas para levar o prêmio, mas acabou sendo expulsa após agredir o colega de confinamento Caíque Aguiar. Além disso, ela já integrou o elenco de "PowerCouple" e "Ilha Record".

Cezar Black

Reprodução/Globo - 14.04.2023 Cezar Black foi eliminado do 'BBB 23'





Cezar Black é um enfermeiro neonatal, conhecido pela participação na última edição do Big Brother Brasil. No reality concorrente, ele integrou o grupo Pipoca e saiu com boa reputação, iniciando a carreira como influenciador.

JP Venancios



Reprodução/Instagram Quem é JP Venancios? Influenciador confirmado no Paiol A Fazenda 15





João Paulo, conhecido como JP Venancios, é um influenciador famoso por produzir conteúdos para a plataforma Kwai. Na rede social, ele coleciona mais de 3 milhões de seguidores.



Shayan Haghbin



Reprodução/Record - 16.09.2023 Shayan em 'A Fazenda 14'

Shayan Haghbin é um empresário iraniano que ganhou destaque após a participação no reality "Casamento às Cegas: Brasil". Em 2022, Shayan voltou a mídia após integrar o elenco de "A Fazenda 14". Entretanto, o ex-peão foi eliminado por expulsão após ter conflito agressivo com o colega de confinamento Tiago Ramos.



Alicia X

Reprodução/Instagram Quem é Alicia X? Irmã de MC Daniel está no Paiol A Fazenda 15





Alicia X é uma influenciadora digital, cantora e irmã do MC Daniel. Nas plataformas de vídeos curtos, ela coleciona mais de 2 milhões de seguidores.

Erick Ricarte

Reprodução/Instagram Erick Ricarte está no elenco de A Fazenda 15





Erick Ricarte é um jornalista brasileiro e influenciador. Ele ganhou destaque recentemente com a participação no reality da Record "A Grande Conquista", onde teve uma passagem conflituosa.

Whendy Tavares

Reprodução Instagram - 18.09.2023 Whendy Tavares

Whendy Tavares é uma influenciadora digital e modelo, entrou na mídia como Panicat do programa "Pânico". Ela tem 28 anos, participou do reality da Record "A Ilha" e recentemente viveu um affair com o ex-BBB Rodrigo Mussi.

Igor Freitas

Reprodução/Instagram - 17.09.2023 Igor Freitas

















Igor Freitas é um influenciador digital que ganhou destaque após participar do reality da MTV "De Férias com Ex". No programa, ele se envolveu com a ex-namorada também influenciadora Fernanda Mincarone.



Sol do Deboche



Reprodução Sol do Deboche

Sol do Deboche é uma influenciadora e produtora de conteúdo para as plataformas do Kwai e TikTok, onde soma mais de 3 milhões de seguidores.



Lumena Aleluia

Reprodução/Instagram - 30.07.2022 Ex-BBB Lumena Aleluia





A baiana Lumena Aleluia ganhou notoriedade ao participar do Big Brother Brasil 21, edição em que ela e Karol Conká dividiram a antipatia do público. Apesar disso, Lumena reconstruiu a imagem e depois do BBB participou do "De Férias com Ex".