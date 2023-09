Reprodução/ Record 'A Fazenda 15': Nadja incomoda paioleiros por furar fila do banheiro

"A Fazenda 15" mal começou e já temos briga. Nadja Pessoa incomodou os colegas de Paiol após furar a fila do banheiro. Erick e Sol do Deboche comentaram a atitude da ex-peoa e se mostraram irritados.



Sol do Deboche disse era a vez dela de ir ao banheiro, mas Nadja acabou entrando no cômodo. Erick, então, pontuou que já declarou quando usaria o banheiro: "Desde que ela falou ia no banheiro, eu faleu que ia depois"



A influenciadora, então, se irritou e disse: "Tem que esperar a Maria Bonita". Em seguida, Erick chamou Nadja, mas ela não respondeu.



A ex-peoa disputa quatro vagas para o reality da Record com os 10 partipantes do Paiol. Os futuros peões serão decididos pelo público e entrarão na sede na próxima quinta-feira (21).