Reprodução/Record Deolane Bezerra diz que Record convidou familiares dela para "A Fazenda 15"





Deolane Bezerra afirmou que a mãe e irmã, Solange e Dayanne, foram convidadas para participar de "A Fazenda 15". O suposto convite revelado pela influenciadora acontece após uma participação polêmica da ex-peoa no reality, marcada pela desistência após comoção da família na sede do programa.

A ex-participante fez a declaração ao responder o comentário de um internauta no Instagram, que apontava que Dayanne não foi convidada para entrar no elenco da nova edição. "[Foi] convidadíssima, não só ela como minha mãe também", respondeu Deolane, na interação com o usuário na página de Leo Dias.

A revelação acontece após a família Bezerra se envolver em uma nova polêmica diante da estreia de "A Fazenda 15", que acontece na terça-feira (19). A influenciadora e as irmãs se revoltaram com a declaração de Rodrigo Carelli, diretor do reality, que prometeu melhorar os protocolos de segurança da sede após a intervenção das irmãs da ex-peoa na última temporada.

Enquanto Deolane reprovou que teve o nome abordado na coletiva de imprensa da 15ª edição, Dayanne disse que ajudaria outras pessoas que querem invadir a sede de "A Fazenda" , em Itapecerica da Serra, interior de São Paulo.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: