Anitta e Ivete Sangalo tiraram sarro dos rumores de que são brigadas em um vídeo compartilhado nas redes sociais. As cantoras aparecem simulando uma confusão nos bastidores do "Pipoca da Ivete", programa que estreia a segunda temporada neste domingo (17), com a presença da dona de "Funk Rave".





No vídeo, as artistas aparecem fingindo trocar tapas nos estúdios Globo até serem "flagradas" com um questionamento de como é a relação das duas. "Ai, gente, olha quem veio para o meu programa. Te amo, você é fofa. Quero tanto que você venha mais", ironizou Sangalo.

"Amiga, eu também [te amo]. Está perfeito. Que a gente cante junto. Vai ser tudo", comentou Anitta, ao passo que Ivete disse que elas "amam ficar juntinhas". "O bicho vai pegar, é hoje", complementou a apresentadora na postagem, mencionando a estreia da atração. O programa também terá Clara Moneke e José Loreto entre os convidados.









Boatos de briga

Os rumores de que as cantoras teriam brigado surgiram durante uma polêmica de Anitta com Leo Dias. O colunista apontou uma suposta rivalidade entre as artistas após um episódio envolvendo o "Domingão do Faustão", afirmando que Ivete queria armar uma situação no programa para promover uma participação da cantora mais nova no DVD dela.

Segundo Dias, o caso poderia afetar a relação com Claudia Leitte, outra artista que teria convidado Anitta para integrar o DVD dela, mas a funkeira teria negado a proposta. Com a suposta estratégia no "Domingão", a carioca poderia manter a relação de Anitta com Leitte intacta. Em um áudio vazado pelo colunista, a artista relata detalhes do ocorrido .

