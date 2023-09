Reprodução/Globo - 17.09.2023 Sula Miranda e Gretchen comentaram a relação de irmãs no 'Altas Horas'





Gretchen e Sula Miranda participaram do "Altas Horas" deste sábado (16), em uma edição especial que reuniu vários irmãos famosos. As cantoras negaram que são brigadas e refletiram sobre a relação de irmãs, que elas observaram ainda gerar muita confusão pública pelo parentesco.

Um suposto desentendimento entre as famosas foi abordado quando Serginho Groisman mencionou que é "raro" ver as duas juntas. Sula mencionou um "problema de logística", ao passo que Gretchen pontuou que elas moram em locais distantes.







"Todo mundo acha que a gente não se fala, que a gente não se gosta e é brigada. Mas é que, simplesmente, a gente mora muito longe. Que bom que você proporcionou esse momento [...], hoje conseguimos passar o dia juntas e cantar juntas. É porque realmente não temos tempo, mas a gente se ama", completou a mãe de Thammy Miranda.

O apresentador também mencionou como muitos acreditam que Sula é irmã de outra cantora, Roberta Miranda. "Pois, é tinha que ter trazido a Roberta. Todo mundo sempre pergunta para Roberta se ela é minha irmã e se sou irmã dela, mas a irmã original é essa", respondeu a artista. Nas redes sociais, alguns espectadores ainda demostraram surpresa pelas convidadas serem irmãs.



Questionadas pela diferença dos nomes artísticos, Gretchen ainda mencionou que elas apostaram em carreiras distintas. "O estilo dela é o sertanejo, sempre foi a rainha dos caminhoneiros, e o meu sempre foi o da música dançante, o pop. Não sei porque inventaram essa história de que a gente não se dá bem. Ela é minha irmã caçula, sempre vai ser a protegida, sou a mais velha", declarou.

A "rainha do rebolado" ainda refletiu sobre como sempre buscou ajudar a irmã: "Procuro passar minhas experiências, as coisas que já passei, que me fizeram mal e dificuldades que me fizeram sofrer, para que elas nunca passassem, nem Sula, nem a do meio. Mas temos estilos diferentes, basta ver pela roupa, temos modelos diferentes de vida".



"É personalidade. Gosto de rosa e ela de azul, gosto de salto e ela de tênis. Então é gosto mesmo, só isso", complementou Sula: Entre risadas, Gretchen concluiu brincando: "Ela gosta só de um filho e eu gostei de seis".

