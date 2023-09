Reprodução/Record - 16.09.2023 Deborah Albuquerque entregou participação de Shayan Haghbin em 'A Fazenda 15'





"A Fazenda 15" já teve o elenco principal revelado , mas os dez competidores do paiol só serão divulgados no programa de pré-estreia, na próxima segunda-feira (18). O cronograma da Record não impediu a ex-peoa Deborah Albuquerque de entregar nomes que compõem o grupo, como Shayan Haghbin, ex-colega de confinamento na 14ª edição do reality rural.





"O Shay já está lá dentro, já está no hotel, gente. Ele vai. Está tratando na nossa clínica justamente para ir 'seco' e fortão. Ele que não pode se entregar, eu posso", afirmou Deborah no "Aquecendo o Feno", nesta sexta-feira (16). A influenciadora ainda disse que Erick Ricarte, de "A Grande Conquista", também está no paiol.





Internautas se mobilizaram nas redes sociais pedindo majoritariamente pela desclassificação de Shayan, enquanto outros apontaram que Erick também deveria deixar o grupo de ex-integrantes de realities . Espectadores justificaram nos pedidos que Albuquerque teria descumprido o sigilo do programa.

"Shay merecia ser desclassificado, só pelo fato da Deborah ter falado que ele vai", sugeriu uma pessoa no Twitter. "Com essa história de que Deborah confirmou Shay e Erick, o certo é os dois serem desclassificado", opinou mais uma. "Bora, Carelli [diretor da atração], queremos Erick e Shay desclassificado", pediu outra.

🚨ATENÇÃO: Internautas pedem a desclassificação de Shayan após Deborah Albuquerque confirmar que o amigo está confinado para o Paiol. #AFazenda #AFazenda15 pic.twitter.com/DNoAGhWhYg — Central Reality (@centralreality) September 15, 2023





