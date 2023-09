Reprodução/Record - 15.09.2023 Deolane Bezerra e Deborah Albuquerque em 'A Fazenda 14' e Andressa Urach e Denise Rocha em 'A Fazenda 6'

Ao longo de quatorze temporadas, "A Fazenda" trouxe diversos comportamentos polêmicos de participantes que não resultaram em expulsões do reality show. Ameaças de Deolane Bezerra e cuspes de Andressa Urach são exemplos de atitudes controversas que não descumprem a regra do programa, segundo os diretores da atração da Record.







O iG Gente esteve na coletiva de imprensa da 15ª edição do programa e acompanhou análises dos profissionais e da apresentadora, Adriane Galisteu, sobre os comportamentos agressivos dos peões. Saiba mais abaixo:

"Reality que é reality tem expulsão, desistência, treta e degradação"

"A Fazenda 14" foi marcada por diversas ameaças de Deolane , que chegou a expressar a vontade de dar uma "facada na goela" e "bater a cabeça" da então rival no jogo, Deborah Albuquerque. Segundo Galisteu, este é um "problema dela, não da Fazenda". A apresentadora afirmou que o público pode "aprender os novos limites" com esse tipo de "conteúdo que incomoda".

"Reality que é reality tem expulsão, desistência, treta e degradação [...] Se incomoda, a gente precisa discutir esse conteúdo, o reality show tem esse papel Quando acontece uma questão de preconceito, racismo, etarismo, e você traz esse assunto para fora, é importante, porque muita gente não sabe lidar com esse novo jeito de se comunicar [...] A gente não pode invadir", avaliou na coletiva, ao ser questionada sobre a falta de interferência no caso de Bezerra.

Diretor do núcleo de realities da emissora, Rodrigo Carelli acredita ser "válida" a reação de espectadores que pediram uma intervenção, mas ressaltou que não há uma norma específica para controlar tal postura. "Não existe essa regra, esse contrato, de 'se você passar do limite tal nas suas falas…'. Não tem como a gente determinar isso para as pessoas, a delicadeza está aí", propôs.



"Uma das belezas e perigos de um reality show é que não temos controle sobre o que as pessoas vão fazer. Quando falam que a gente perdeu a mão, acho que as pessoas, os participantes, perderam a mão lá dentro. Óbvio que devemos olhar para isso, pensar e se preocupar para uma próxima temporada. Ao escolher o elenco, pensamos em como não chegar nesse ponto [...] Temos um protocolo de segurança e quando chega em um limite, expulsamos mesmo", completou.

Cuspe é um risco à integridade física?

Carelli explicou que uma expulsão acontece quando um participante coloca em risco a integridade física de outro, o que não se aplica a falas ofensivas em ameaças, por exemplo. O diretor assume que os acontecimentos da última temporada foram "fora da curva", o que alertou a direção para novas condutas.



Ao iG Gente, Rodrigo já havia entregado a aplicação de um "sinal anti-agressão" similar ao de "A Grande Conquista", em que um alarme era tocado em grandes confusões. Fernando Viudez, diretor de "A Fazenda 15", também opinou na coletiva que a agressão é o jeito mais "fácil" de expulsar. Ele ressaltou que a abundância de câmeras na casa auxiliam a identificar aquelas ações agressivas que são consideradas um descumprimento da regra principal.

Carelli exemplificou uma situação em que a expulsão foi aplicada sem o contato físico dos participantes. "Tivemos um caso de uma pessoa ameaçando com um machado. Não atacou, mas foi expulsa também, porque aquilo colocava em risco a integridade física", relembrou sobre a temporada de "A Fazenda de Verão". A edição de anônimos contou com a expulsão de Lucas Barreto, que ameaçou outro competidor com o objeto.

No entanto, os diretores não veem o cuspe como um risco à integridade física dos peões. A prática ganhou fama com Andressa Urach em "A Fazenda 6" e foi repetida por participantes até temporadas mais recentes. "Desde aquele acontecimento mais famoso, a gente pede: ‘Por favor, evitem cuspir’", expôs Rodrigo.



"A gente concorda? Não. Falamos para a pessoa nas instruções [para não cuspir] [...] Sempre o assunto vem, de se cuspirem, se eu posso cuspir. Não é legal, não concordamos, mas temos a regra da integridade física de outro participante. Na hora que [o participante] estiver em uma roça, vai saber se a cusparada foi legal ou não", comentou Fernando.





