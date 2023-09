Reprodução/Instagram - 16.09.2023 Jenny Miranda é casada com o médico Fábio Gontijo





Jenny Miranda teve o nome envolvido em uma polêmica antes da estreia de "A Fazenda 15". Gretchen afirmou que não queria ser associada à influenciadora , apontando a inexistência de um "vínculo consanguíneo" para justificar os termos de "filha ou ex-filha" dela, pelos quais a influenciadora é conhecida. Fábio Gontijo, marido da nova peoa, rebateu o comunicado da artista nas redes sociais.







O médico disse que não se pronunciaria sobre a questão, mas criticou a declaração publicada por Gretchen. "Sobre uma nota que acabou de ser divulgada no perfil de uma senhora, não vou falar nada, a equipe [de Jenny] também não vai dizer nada. Porque é tão absurdo, que a gente não vai se manifestar, até para não ter problemas. Mas o nosso jurídico vai. Podem ter certeza que logo vem uma nota em resposta ao que ela disse", afirmou, nos stories do Instagram.

O iG Gente entrou em contato com a assessoria de Jenny para questionar qual seria a manifestação do jurídico do casal, mas a equipe decidiu não se pronunciar sobre a situação envolvendo Gretchen. "Não vamos nos posicionar sobre o comunicado", respondeu.

Fábio ainda publicou algumas reflexões que poderiam ser associadas à polêmica. "Mais do que o sangue, são as emoções vividas, acreditadas, e as expectativas geradas", escreveu em uma postagem. "As tres cobras mais perigosas do mundo: inveja, ingratidão e traição. Elas se escondem em qualquer lugar, até mesmo em abraços e sorrisos", compartilhou em outra.





Bia Miranda ignora mãe

Vice-campeã de "A Fazenda 14", Bia Miranda é filha de Jenny e ignorou a participação da mãe no reality rural . Desde que a influenciadora foi confirmada na 15ª temporada, a ex-peoa relembrou a própria trajetória no programa da Record, mas não mencionou a confirmação da mãe no novo elenco.

Além da polêmica com Gretchen, Jenny também é brigada com a filha desde a última edição da atração. O desafeto familiar ganhou força quando, supostamente, Jenny vazou uma relação de Bia Miranda com Adriano Imperador, e ainda insinuou que a filha teve um caso com o ex-marido dela .

