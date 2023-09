Reprodução / Instagram Jenny Miranda e Bia Miranda





As confusões de "A Fazenda 15" começaram antes da estreia oficial do programa, marcada para o dia 19 de setembro . Após o anúncio de Jenny Miranda no elenco oficial, Bia Miranda, filha de Jenny e atual vice-campeã do reality, mandou uma indireta.



Através dos stories do Instagram, Bia Miranda agradeceu aos fãs pelo apoio que recebe há um ano, quando entrou em "A Fazenda 14". "Vim aqui falar com as minhas pimentinhas. A maioria dos meus fã-clubes estão fazendo um ano. Quase chorei com um vídeo, estou vendo todos os vídeos em que vocês estão me marcando, em todos os textinhos. Estou vendo tudo", disse a neta de Gretchen.

Bia Miranda aproveitou para alfinetar a mãe indiretamente e exaltar o namorado, o cantor Buarque. "Muito obrigada por vocês estarem sempre comigo, me acompanhando sempre e me dando muito amor e carinho. Quando estava mal, quem me ajudava antes eram só vocês. Quem me ajuda hoje são vocês e o Rafael [Buarque]. Muito obrigada por estarem comigo, porque minha família é vocês", completou.

Bia Miranda é brigada com a mãe, Jenny Miranda

O desafeto familiar ganhou força quando, supostamente, Jenny vazou uma relação de Bia Miranda com Adriano Imperador, o que projetou Bia para a Record. Bia apontou que a mãe era ausente e desesperada por fama.

Jenny Miranda também insinuou que Bia Miranda teve um caso com o ex-marido dela , enquanto Jenny estava grávida. Jenny afirma ter testemunha da traição familiar.

