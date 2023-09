Reprodução/Instagram Deborah diz que marido não vai para paiol de A Fazenda: 'Elenco normal'

Será que teremos Bruno Salomão no elenco de A Fazenda 15 ? Deborah Albuquerque abriu o jogo sobre a participação do marido no reality rural da Record TV.

Após especulações dos internautas, a ex-A Fazenda 14 apareceu no Twitter para sanar a curiosidade da web. De acordo com ela, o amado é digno de elenco principal.





"O fofinho não vai estar na Fazenda gente, mas se um dia estiver, ele com toda certeza não estaria no Paiol e sim no elenco normal como eu entrei", escreveu ela.

O fofinho não vai estar na Fazenda gente, mas se um dia estiver, ele com toda certeza não estaria no Paiol e sim no elenco normal como eu entrei. #reflexao — Deborah Albuquerque 🦚 (@OficialDeborahA) September 12, 2023





Um seguidor negou que o paiol seja algo ruim na carreira, e Deborah comentou. "Não é ruim. Tem pessoas que eu amo. Só é um fato, pois para nós não valeria a pena", disse.

Vale lembrar que A Fazenda 15 estreia na Record TV na próxima segunda-feira, dia 18 de setembro.

